يورغن كلوب لعشاق ليفربول: سنعود الموسم القادم وننافس مجددًا

البوابة – أكد المدرب الألماني يورغن كلوب للجميع أن ليفربول القديم الذي كان ينافس ويرعب الخصوم خلال السنوات الماضية سيعود مجددًا الموسم القادم.

وكان الريدز في الموسم الماضي قد حصد تقريبًا 4 بطولات، باستثناء خسارة دوري أبطال أوروبا بعد الوصول للنهائي أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي في آخر لحظة لحساب نادي مانشستر سيتي.

يورغن كلوب يؤكد لعشاق ليفربول أن العودة ستكون أقوى الموسم القادم

خرج ليفربول تقريبًا من كل المنافسات خلال الموسم الحالي، وحتى أن الفريق لم يتمكن حتى هذه اللحظة من التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى وقد لا يتواجد أوروبيًا الموسم القادم.

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وبناء على ذلك علق مدرب الريدز وقال: "لقد كان موسمًا مقبولًا، ولكن علينا التحرك خلال سوق الانتقالات القادم وسنفعل كل ما بوسعنا، حيث أن الإنفاق في عالم كرة القدم عندما يجتمع مع المعرفة، فإن ذلك سيقود إلى التحسين بكل تأكيد".

وأضاف: "نحن لا نتحدث هنا عن علم صناعة الصاروخ، لقد مر هذا العام على أي حال، ولكننا سنكون مستعدين للموسم القادم وسنقاتل من جديد، والجميع سيرى ذلك".