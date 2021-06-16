يورو 2020: إيطاليا تكتسح سويسرا 3-0 وتبلغ دور الـ 16

سحق منتخب إيطاليا ضيفه السويسري بثلاثية دون رد على ملعب أولمبيكو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020 ليصبح أول الفرق المتأهل لدور الـ 16.

جاءت ثلاثية الآزوري عن طريق مانويل لوكاتيلي (هدفان في الدقيقتين 26 و52)، وتشيرو إيموبيلي (89).

واستمرت مسيرة الإيطاليين المميزة تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني رغم تعرض القائد جيورجيو كييليني لإصابة خلال الشوط الأول غادر على إثرها اللقاء.

إيطاليا تتصدر وتتأهل

ورفع الفائز رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب سويسرا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

في المقابل، بات منتخب تركيا أول مغادري البطولة بشكل رسمي بعدما بقي رصيده خالياً من النقاط في ذيل المجموعة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- إيطاليا 6 نقاط

2- ويلز 4 نقاط

3- سويسرا نقطة واحدة

4- تركيا بدون نقاط