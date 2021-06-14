يورو 2020: السويد تجبر إسبانيا على التعادل السلبي

خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي إسبانيا والسويد على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2020.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لا روخا وصلت إلى 75%، لكن دون ترجمة إلى أهداف، علماً بأن الطرفين أهدرا عدة فرص محققة تناوب ألفارو موراتا وأليكساندر إيساك على تضييعها.

إسبانيا تفشل في حسم اللقاء رغم سيطرتها على المجريات

وحصد كلا المنتخبين نقطة من هذا التعادل في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي بولندا وسلوفاكيا، واللذين التقيا في وقت سابق من يوم الاثنين، حيث فاز المنتخب السلوفاكي بنتيجة 2-1.

وتصدر المنتخب السلوفاكي المجموعة برصيد 3 نقاط، قبل مواجهته في الجولة المقبلة أمام نظيره السويدي، فيما يواجه لا روخا غريمه البولندي.