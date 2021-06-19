يورو 2020: المجر تجبر فرنسا على تعادل مثير

أنقذ أنتوان غريزمان منتخب فرنسا من المفاجأة الأولى في بطولة يورو 2020، بعدما أدرك التعادل في شباك منتخب المجر (هنغاريا) لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 على ملعب بوشكاش آرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

السيطرة كانت لصالح الفرنسيين الذين شنوا العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الحارس بيتر غولاشي من أجل تأمين الفوز المبكر.

وكاد غريزمان أن يفتتح التسجيل للديوك من كرة ارتدت أمامه داخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في تسجيلها ليهدر الفرصة الأخطر لفريقه في الشوط الأول.

وواصلت فرنسا سيطرتها بهجمة أخرى من رأسية لكيليان مبابي، لكن تسديدة مهاجم باريس سان جيرمان اعتلت العارضة.

وجاءت المفاجأة في الدقيقة 45+2، حين نجح صاحب الضيافة في مفاجأة أبطال العالم من هجمة مباغتة، جاء منها هدف التقدم عن طريق آتيلا فيولا بتسديدة داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هوغو لوريس.

وشهد الشوط الثاني حالة من النشاط لدى فرنسا منذ بدايته، حيث حاول بول بوغبا إدراك التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 48، لكن غولاشي أبعدها عن مرماه ببراعة.

وقرر ديدييه ديشامب مدرب أبطال العالم اللجوء لدكة البدلاء بالاعتماد على عثمان ديمبيلي بدلاً من أدريان رابيو، ليترك جناح البارسا بصمته سريعاً بتسديدة متقنة من الجانب الأيمن بعد مراوغة مميزة ارتطمت بالقائم الأيمن لتضيع فرصة جديدة على فرنسا في الدقيقة 58.

وبعد سلسلة من المحاولات، نجح الديوك أخيرًا في معادلة النتيجة عبر غريزمان في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما عجز دفاع صاحب الأرض عن تشتيتها.

وكانت فرصة أخرى ستمنح فرنسا الفوز حين اخترق مبابي وسدد كرة قوية من داخل المنطقة، لكن غولاشي نجم اللقاء ظهر لينقذ فريقه مرة أخرى في الدقائق الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 87 مغادرة ديمبيلي الملعب رغم دخوله كبديل بداعي الإصابة، لينزل توماس ليمار بدلاً منه، وسط شكوك حول إصابة جناح برشلونة.

بهذه النتيجة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بشكل مؤقت، بينما احتل منتخب المجر المركز الثالث بنقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مواجهة منتخبي البرتغال وألمانيا اليوم لتحديد الموقف النهائي للمجموعة بعد الجولة الثانية.