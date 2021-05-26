يورو 2020 بوابة كريم بنزيمة للتعويض مع منتخب فرنسا

يطمح مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى التعويض هذا الصيف والفوز مع منتخب فرنسا بكأس أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو. وذلك بعدما حُرم من أن يتوج بطلاً للعالم مع بلاده عام 2018.

ودفع بنزيمة الثمن غالياً في قضية الشريط الجنسي لزميله السابق في الديوك ماتيو فالبوينا إذ استبعد عن منتخب بلاده لمدة خمسة أعوام ونصف العام، وتحديداً منذ خوضه مباراته الدولية الرقم 81 أمام آرمينيا في أكتوبر 2015 حيث سجل مرتين رافعاً عدد أهدافه الدولية إلى 27.

لكن الآن، الفرصة قائمة أمام صاحب الـ 33 عاماً لتعويض ما فاته في مونديال روسيا 2018 حين توجت بلاده بلقبها العالمي الثاني بالفوز في النهائي على كرواتيا وزميله الحالي في ريال مدريد لوكا مودريتش.

كريم بنزيمة وديدييه ديشامب يطويان صفحة الماضي

قرر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب طي صفحة الماضي واستدعاء بنزيمة إلى تشكيلة يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، شارحاً موقفه بأنه “لكي نصل إلى هذا القرار، مررنا بمراحل. تقابلنا معاً وتحادثنا طويلاً”، مضيفاً “لا أريد خلق حالات خاصة. لطالما تجاهلت مصلحتي الشخصية، ومنتخب فرنسا ليس ملكي وهو فوق الجميع”.

وبعد اللقاء الذي جمعهما معاً في مدريد، قال ديشامب: “فكّرت طويلاً حتة وصلت إلى هذا القرار. لن أفصح عن أي كلمة مما دار بيننا، لكنه كان يحتاج لذلك، وأنا أيضاً”.

وأعرب كريم بنزيمة عن فخره لاستدعائه مجدداً إلى التشكيلة التي ستحظى هذا الصيف بلاعب تم اختياره أفضل فرنسي محترف في الخارج من قبل رابطة اللاعبين الفرنسيين هذا الموسم بعدما كان أفضل هداف لريال بتسجيله 29 هدفاً في جميع المسابقات.

وتجاوز كريم بنزيمة العشرين هدفاً في المواسم الثلاثة الأخيرة التي خاضها في الدوري الإسباني منذ رحيل النجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.

ولطالما انتقد كريم بنزيمة مدرب المنتخب والاتحاد الفرنسي على قرار استبعاده، متهماً إياهما بالعنصرية بعد قرار عدم ضمه إلى تشكيلة نهائيات كأس أوروبا 2016.

لكن هذه الخلافات باتت من الماضي بحسب ما أفادت صحيفة “ليكيب”، كاشفة ما دار بينه وبين ديشامب مؤخراً: “قلنا العديد من الأشياء. أشياء كنا بحاجة إلى قولها منذ فترة طويلة. كان تفسيراً جيداً بكلمات مهمة”.

طموحات واقعية لبنزيمة مع المنتخب

وشدد: “أنا لست قادماً إلى منتخب فرنسا لكي أسرق النجومية من أحد أو أخطف مكان أحد.. أنا هنا لأقدم ما أعرفه”.

وكشف مهاجم ليون السابق: “مع ديشامب رأينا بعضنا وبعد ثلاث دقائق عاد كل شيء إلى طبيعته”، متحدثاً عما خالجه قبل الإعلان عن التشكيلة لا سيما وسط تزايد الحديث عن إمكانية عودته، بالقول “لن أكذب عليكم، سارت الأمور بسرعة فائقة. كان شعوراً كبيراً بالفرح والفخر. بسرعة كبيرة فكرت في كل تلك اللحظات التي لم أستسلم فيها أبداً. لقد كانت صدمة صغيرة ، لقد مضى وقت طويل! في أعماقي كان هناك فرح عظيم. عانقت ابنتي قليلاً واتصل بي الجميع على الفور”.

وتابع “كان لدي أمل، نعم. لطالما آمنت (بإمكانية العودة) لأني لم أستسلم أبداً، لكن أكثر من ذلك، كنت دائماً على استعداد”.

وعن الأعوام التي أمضاها خارج المنتخب، كشف: “كان الأمر صعباً، خاصة في البداية. بعد ذلك، سرعان ما أخبرت نفسي أن هذه العقبة جزء من مسيرتي. كان الأمر صعباً، لكني لم يكن باستطاعتي الاستسلام. لم أرغب في أن يستحوذ هذا الأمر على تفكيري، كنت أعلم بأن الوضع سينقلب. أنا دائماً أفكر بهذه الطريقة. في تلك اللحظات أصبحت أقوى ذهنياً وجسدياً”.

والآن: “أريد الفوز بكأس مع منتخب فرنسا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف بالإمكان الفوز بها؟ أجيب على ذلك بالفريق الذي نملكه. يمكننا الفوز بها. إذا كنا مركزين ولعبنا بشكل جيد. الفريق الفرنسي في شكل من أشكال الاستمرارية. يسعدني أن أكون قادراً على إضافة القليل من اللمسة الإضافية إلى هذه القوة الموجودة أصلاً”.

يبدأ منتخب فرنسا مشواره في البطولة القارية في 15 يونيو في ميونيخ أمام منتخب ألمانيا الفائز باللقب ثلاث مرات، وذلك لحساب المجموعة السادسة التي تضم منتخبي المجر والبرتغال حامل اللقب.