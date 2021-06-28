يورو 2020: تشكيل إسبانيا المتوقع اليوم أمام كرواتيا

يلتقي منتخب إسبانيا اليوم الاثنين نظيره منتخب كرواتيا على ملعب باركن ستاديون في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وتأهل لا روخا إلى هذه المرحلة من البطولة بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

وينطبق الأمر نفسه على كرواتيا التي جاءت في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء فرنسا وسويسرا، والذي سيقام الليلة أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

beIN SPORTS HD 1 MAX.

beIN SPORTS HD 2 MAX.

beIN SPORTS 4K HDR.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب إسبانيا اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، آيميريك لابورت، توريس، جوردي آلبا.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، كوكي.

خط الهجوم: بابلو سارابيا، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو.