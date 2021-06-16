يورو 2020: تشكيل إيطاليا المتوقع أمام سويسرا اليوم

يلتقي منتخب إيطاليا في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نظيره السويسري على ملعب أولمبيكو في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020.

ويتصدر الآتزوري المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

وفاز صاحب الضيافة في الجولة الأولى على ضيفه التركي بثلاثية نظيفة، بينما تعادلت سويسرا مع ويلز بهدف لمثله.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا

beIN SPORTS HD 1 MAX.

beIN SPORTS HD 2 MAX.

beIN SPORTS 4K HDR.

معلق المباراة: خليل البلوشي.

من المتوقع أن يخوض منتخب إيطاليا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لورينزي دي سيلفستري، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، مانويل لوكاتيلي.

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني.