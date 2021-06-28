يورو 2020: تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة سويسرا اليوم

يواجه منتخب فرنسا بطل العالم اليوم الاثنين نظيره السويسري على ملعب آرينا ناسيونالا في بوخارست برومانيا، ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وبدأ الديوك منافسات البطولة بالفوز على ألمانيا 1-0 في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة، وأنهى مبارياته بتصدرها، رغم التعادل مع المجر والبرتغال.

فيما تغلب المنتخب السويسري على غريمه التركي بنتيجة 3-1، بعد التعادل 1-1 مع ويلز والهزيمة 0-3 أمام إيطاليا لحساب المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وسويسرا

تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD2 MAX، beIN Sports HD1 MAX، beIN 4k HDR.

من المتوقع أن يخوض منتخب فرنسا اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: رافاييل فاران، كليمون لونغليه، بريسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: بينجامان بافار، بول بوغبا، نغولو كانتي، أنتوان غريزمان، أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كريم بنزيمة.