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يورو 2020: تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام المجر اليوم

منشور 15 حزيران / يونيو 2021 - 10:28
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

يلتقي منتخب البرتغال في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب المجر على ملعب بوشكاش آرينا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة السادسة المسماة بـ "مجموعة الموت" رفقة منتخبي فرنسا وألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والمجر

    beIN SPORTS HD 1 MAX.

    beIN SPORTS HD 2 MAX.

    beIN SPORTS 4K HDR.

معلق مباراة البرتغال والمجر: يوسف سيف.

من المتوقع أن يخوض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، روبن دياش، بيبي، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: دانيلو، ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا.

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب المجركريستيانو رونالدوبرونو فيرنانديشيورو 2020

Via SyndiGate.info


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