يورو 2020: روسيا تهزم فنلندا بهدف ميرانتشوك

حقق منتخب روسيا فوزاً غالياً على نظيره الفنلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب غازبروم آرينا في سان بطرسبورغ، ضمن الجولة الثانية من منافسات يورو 2020.

أحرز الهدف الوحيد النجم أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 45+2 بتسديدة في الزاوية البعيدة على يمين حارس فنلندا.

وشهد الشوط الأول محاولات مكثفة من كلا المنتخبين لإحراز هدف التقدم، لكن روسيا تفوقت في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

سجل بوهانبالو لاعب فنلندا هدفاً لصالح بلاده، في الدقيقة 4 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأضاع الروسي أوزدوييف هدفاً مؤكداً لبلاده في الدقيقة 10، بعد أن سدد الكرة صوب المرمى، كما سدد آرتيم دزيوبا كرة في القائم بالدقيقة 12 قبل أن يتم احتساب في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة 21، أنقذ إيغور ديفيف منتخب بلاده من هدف مؤكد، كاد أن يضع فنلندا في المقدمة.

وفي الدقيقة 37، أنقذ آرونين مدافع فنلندا منتخب بلاده من هدف مؤكد ليبعد الكرة عن المرمى.

روسيا تسجل هدفاً حاسماً وتعوض خسارة مباراتها الأولى

وواصل الروسيون الهجوم المكثف على فنلندا، حتى وصلت ميرانتشوك كرة داخل منطقة الجزاء، سجل منها هدف اللقاء الوحيد.

وكان منتخب روسيا قد خسر أمام نظيره البلجيكي 0-3 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، فيما تغلب منتخب فنلندا على غريمه الدنماركي 1-0.