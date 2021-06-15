يورو 2020: رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على المجر

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لسحق مستضيفه المجري بثلاثة أهداف دون رد على ملعب بوشكاش آرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

افتتح رافاييل غيريرو التسجيل في الدقيقة 84، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الآخرين في الدقيقتين (87 من ركلة جزاء) و90+2.

وتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وترك منتخب المجر في أسفل الترتيب بدون نقاط، قبل أن يلتقي منتخبا ألمانيا وفرنسا.

رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير

بدأ منتخب البرتغال المباراة بضغط عالٍ على نظيره المجري، وشهدت الدقيقة الخامسة، الخطورة الأولى، حينما سدد ديوغو جوتا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس المجر تصدى لها ببراعة.

وعاد جوتا ليهدر هدفاً مؤكداً للبرتغال، بعدما وصلته كرة عرضية أرضية، سددها بيسراه لكن حارس المجر تألق وتصدى للكرة وأنقذ مرماه.

وضيع رونالدو بدوره هدفاً محققاً حينما وصلته عرضية من برونو فيرنانديش، لكن تسديدته علت المرمى بطريقة غريبة.

وهدد منتخب البرتغال مرمى نظيره المجري بتسديدة قوية من فرينانديش من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس بأطراف أصابعه.

وطالب رونالدو، باحتساب ركلة جزاء، بعدما لمس مدافع المجر الكرة بيده، لكن حكم اللقاء قرر إكمال اللعب بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل البديل شون لاعب منتخب المجر، هدفاً مباغتاً في الدقيقة 80، لكن الحكم قرر إلغاءه لوجود حالة تسلل على اللاعب.

وتمكن غيريرو ظهير البرتغال الأيسر، من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 84، بتسديدة أرضية اصطدمت بقدم لاعب المجر وسكنت شباك فريقه.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة 87، بعدما تعرض رافا لاعب البرتغال لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسدد البرتغالي رونالدو ركلة الجزاء وتمكن من إحراز الهدف الثاني على يسار الحارس.

وأضاف "صاروخ ماديرا" هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، حينما استلم تمريرة أمام مرمى منتخب المجر، فراوغ الحارس وأسكن الكرة داخل الشباك بحرفنة.