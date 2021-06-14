يورو 2020: سلوفاكيا تُسقط بولندا بحضور ليفاندوفسكي

حقق منتخب سلوفاكيا فوزاً ثميناً على نظيره البولندي بنتيجة 2-1 على ملعب غازبروم آرينا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2020.

رفع هذا الانتصار رصيد الفريق السلوفاكي إلى 3 نقاط، ليترك المنتخب البولندي بلا رصيد من النقاط قبل مواجهة منتخبي إسبانيا والسويد معقداً موقفه منذ البداية.

بعد بداية هادئة جاء الهدف الأول لمنتخب سلوفاكيا بعد مهارة رائعة من روبرت ماك الذي توغل من الجهة اليسرى ليسدد كرة حولها حارس يوفنتوس فويتشيك تشيزني داخل شباكه بالخطأ في الدقيقة 18.

وعاد كارول لينيتي في النتيجة مدركاً التعادل لبولندا في الدقيقة 46، قبل أن يقتنص ميلان شكرينار نقاط المباراة كاملة للسلوفاكيين بهدف في الدقيقة 69.

وأكمل فريق النجم روبرت ليفاندوفسكي المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 62 جراء زميله طرد لاعب الوسط غريغور كريتشوفياك.

وتختتم منافسات الجولة الأولى في المجموعة بمواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إسبانيا أحد المرشحين للمنافسة على لقب البطولة وغريمه السويدي.