يورو 2020: فرنسا تتغلب على ألمانيا بهدف هوميلز العكسي

حقق منتخب فرنسا فوزاً غالياً على مستضيفه الألماني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا ضمن المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.

وسيطر الديوك على معظم مجريات اللقاء وتفوقوا وسجلوا هدفين آخرين لم يتم احتسابهما بداعي التسلل.

البداية كانت قوية من أبطال العالم وتسببت في ارتكاب ماتس هوميلز مدافع المانشافت خطأ فادح حينما سجل في مرمى زميله الحارس مانويل نوير في الدقيقة 22 ليكون ثالث هدف عكسي في البطولة.

واستمرت سيطرة الفرنسيين لكن دون خطورة حتى نهاية الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني كاد أدريان رابيو أن يضيف الهدف الثاني لكن القائم حرمه من ذلك.

وحاولت ألمانيا تسريع الأداء وتسجيل هدف التعادل، لكن تفوق الدفاع الفرنسي والحارس هوغو لوريس حال دون ذلك.

وسجل كيليان مبابي هدفاً رائعاً، لكنه ألغي بداعي التسلل، ثم جاء دور كريم بنزيمة الذي سجل هدفاً آخر في الدقيقة 86، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي تسلل جديد على مبابي.

وكانت مرتدات فرنسا قاتلة، فيما لم تكن سيطرة ألمانيا فعالة ليسقط المانشافت في الجولة الأولى أمام أبطال العالم.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد مباراة فرنسا وألمانيا:

1- البرتغال 3 نقاط

2- فرنسا 3 نقاط

3- ألمانيا دون نقاط

4- المجر دون نقاط