يورو 2020: قائمة أولية من 33 لاعباً لـ منتخب إنجلترا

استدعى مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أمس المدافعين بين غودفري وبين وايت إلى قائمة أولية ضمت 33 لاعباً استعداداً لخوض نهائيات يورو 2020 المقررة الشهر القادم والمؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأمام ساوثغيت أسبوع لاختيار قائمته النهائية من 26 لاعباً، قبل انطلاق النهائيات في 11 يونيو.

ويأمل ساوثغيت الذي قاد منتخب «الأسود الثلاثة» لاحتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، تفادي الإصابات حيث سيخوض 12 لاعباً ممن وردت أسماؤهم في القائمة الأولية نهائيي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأيام القادمة.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه فياريال في نهائي الدوري الأوروبي غداً الأربعاء، قبل أن يقام نهائي دوري الأبطال بصبغة إنجليزية، حيث يواجه مانشستر سيتي مواطنه تشيلسي في بورتو بالبرتغال يوم السبت.

واستدعى ساوثغيت قائد يونايتد هاري ماغواير ونظيره في ليفربول جوردان هندرسون ولاعب وسط ليدز كالفين فيليبس للقائمة الأولية رغم الشكوك التي تحوم حولهم بسبب غيابهم عن الملاعب للإصابة.

واستدعى المدرب الظهير الأيمن لليفربول ترينت أليكساندر أرنولد وسط تكهنات عن غيابه عن القائمة النهائية على الرغم من استعادته لمستواه في الأسابيع الأخيرة.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره النمساوي في 2 يونيو القادم، ثم الروماني في 6 منه في دورة ودية ستقام على ملعب ريفرسايد ستاديوم الخاص بميدلزبره.

ويخوض منتخب إنجلترا مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد منتخب كرواتيا في 13 يونيو، واسكتلندا في 18 منه وجمهورية التشيك في 22 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام النهائية القارية في 11 مدينة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدرها للمجموعة الرابعة ستلتقي إنجلترا في ثمن النهائي أيضاً على ويمبلي الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

تشكيلة منتخب إنجلترا المؤقتة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (ويست بروميتش) وآرون رامسدايل (شيفيلد يونايتد).

لخط الدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، بين تشيلويل وريس جيمس (تشلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كوادي (ولفرهامبتون)، كايرون تريبيير (أتلتيكو مدريد)، ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)، بين غودفري (إيفرتون)، بين وايت (برايتون).

خط الوسط: ديكلاين رايس وجيسي لينغارد (ويست هام يونايتد)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)، مايسون ماونت (تشيلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، جيمس وارد بروس (ساوثهامبتون).

الهجوم: فيل فودين (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، جاك غريليش (أستون فيلا)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، بوكايو ساكا (آرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).