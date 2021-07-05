يورو 2020: هجوم على يويفا بسبب خوض إنجلترا معظم مبارياتها على أرضها

وجه الاسكتلندي كريغ بيرلي لاعب وسط تشيلسي السابق انتقاداً لاذعاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاختيار ملعب ويمبلي لاستضافة معظم مباريات منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020.

ومع أن فريق الأسود الثلاثة حقق فوزاً ساحقاً على نظيره الأوكراني برباعيةٍ نظيفة خارج أرضه على ملعب أولمبيكو في روما ضمن دور الـ 16، إلا أن الانتقادات طالت الإنجليز كون مسيرتهم إلى نهائي البطولة تبدو سهلة على الورق.

بيرلي يتهم يويفا بتفضيل إنجلترا

وقال بيرلي محلل شبكة "إي إس بي إن" الأميركية: "إذا وصلت إنجلترا للنهائي، وهو أمر أعتقد أنه سيحصل، مع أن منتخب الدنمارك من أفضل المنتخبات المتبقية، فإن الإنجليز سيخوضون 6 من أصل 7 مباريات لهم في البطولة على أرضهم (ملعب ويمبلي).

"ما الذي يحدث يا يويفا بحق الجحيم؟ خاضوا 4 مباريات حتى الآن على أرضهم".

وختم بقوله: "إذا كنت من منتخبات القمة، وإنجلترا أحدها، فلا يجوز أن يلعبوا معظم مبارياتهم أمام جماهيرهم، أعتقد أن يويفا ارتكبت خطأ كبيراً".

يذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الدنماركي في لندن ضمن نصف النهائي يوم الأربعاء القادم.