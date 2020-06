يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

خيم التعادل السلبي على قمة يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل منهما، ليكون التعادل السلبي كافياً لإيصال فريق المدرب ماوريتسيو ساري إلى النهائي.

وهذه هي المباراة الأولى التي تقام في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا الذي أدى لتوقف النشاط على مدار ثلاثة أشهر، على أن يكون موعد استئناف منافسات الدوري المحلي في 19 من الشهر الجاري.

يوفنتوس كان الطرف الأفضل بوضوح في المباراة وبضغطه الشديد تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 16 كانت ستسهل من مهمته كثيراً، لكن الحظ لم يكن حليف كريستيانو رونالدو، إذ ارتطمت تسديدته بالقائم لتضيع فرصة التقدم على فريق السيدة العجوز.

مهمة ميلان ازدادت صعوبة بعدما حصل آنتي ريبيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على دانيلو، ليصبح لزاماً على فريق المدرب ستيفانو بيولي أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط لأكثر من 70 دقيقة.

السيطرة والهيمنة كانت ليوفنتوس بينما تراجع ميلان كثيراً إلى الخلف محاولاً الاعتماد على المرتدات في الوقت الذي كان فيه الحارس جيانلويجي دوناروما هو نجم الروسونيري الأول بتصدياته البارعة لهجوم أصحاب الأرض.

لا يمكن الإغفال عن أن رونالدو لم يكن في أفضل أيامه أيضاً، إذ لم يقدم المردود الفني المنتظر منه وظهر بصورة متواضعة للغاية.

في المقابل، غاب زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان بسبب تراكم البطاقات، إلى جانب إصابته القوية ولا يزال موعد عودته للمشاركات مجهولاً مع تأكيدات من ميلان أنه قد يلحق ببعض المباريات المتبقية هذا الموسم.

في نهاية المطاف، كانت النتيجة كافية لإرسال يوفنتوس إلى النهائي ليلتقي بالفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين إنتر ونابولي السبت، علماً بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز فريق الجنوب بهدفٍ نظيف في سان سيرو.

#Ronaldo misses penalty for #Juventus #JuveMilan #CoppaItalia RED card straight after that for #Rebic pic.twitter.com/jAkQXHxvmi