يوفنتوس بطل سوق الانتقالات

يراهن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي على دخول سوق الانتقالات من بابها الكبير هذا الموسم.

فبعد التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو الموسم الماضي وخاب أمله في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، سعى الفريق هذا الموسم مع بدء فترة الانتقالات الصيفية إلى القيام بـ ”ثورة” شملت العديد من المراكز في الفريق.

بدأها أولاً على مستوى الجهاز الفني، فأقال مديره الفني ماسيميليانو آليغري مع نهاية الموسم ليوكل المهمة إلى مدرب تشيلسي السابق ماوريتسيو ساري.

كما جلب النادي كلاً من أدريان رابيو (باريس سان جيرمان)، وآرون رامزي (آرسنال) في صفقات مجانية.

ولم يكتف الفريق بذلك وها هو يجهز لإتمام صفقة خيالية بطلها مدافع وقائد أياكس أمستردام ماتيس دي ليخت الذي خيّر فريق “السيدة العجوز” على اللعب في إسبانيا (برشلونة) أو فرنسا (باريس سان جيرمان).

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً وأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وفي إطار تدعيم صفوفه بصفقات أخرى كان يوفنتوس قد قدّم رسمياً الاثنين، لاعب وسطه آرون رامزي المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع آرسنال، علماً بأن الدولي الويلزي كان قد وافق في فبراير الماضي على الانتقال إلى تورينو بدءاً من الموسم الجديد.

وأشعل دي ليخت صراعاً شرساً بين الفرق هذا الصيف، بعد تألقه رفقة أياكس أمستردام ومع المنتخب الهولندي وكان أبرزها باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتهي به المطاف في صفوف البيانكونيري.

وأكد تقرير بريطاني الاثنين أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لعب دوراً كبيراً في إقناع دي ليخت بالقدوم.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن رونالدو كان السلاح الحاسم في اختيار دي ليخت لعرض يوفنتوس ورفض باريس سان جيرمان أو برشلونة.

وأشارت إلى كلمات رونالدو لدي ليخت عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما حث الهولندي على ارتداء قميص السيدة العجوز.

وعلّق دي ليخت على حديثه مع رونالدو قائلاً: “لم أفهمه في البداية، لذلك صدمت قليلا، ثم ضحكت ولم أقل شيئاً”.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي كان المثل الأعلى لدي ليخت عندما كان الأخير طفلًا، ولذلك أراد المدافع الهولندي أن يزامله في تورينو.

وفي إطار التفاعل مع صفقة انتقال النجم الهولندي إلى يوفنتوس أكد أسطورة الكرة الهولندية، والمدير العام لأياكس أمستردام، إيدوين فان دير سار أهمية تطوير المواهب لناديه.

وقال فان دير سار خلال تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “تطوير المواهب هو شريان الحياة لدينا، وجزء من تاريخ بلدنا، فنحن نقطة صغيرة على هذا الكوكب، لذلك يجب أن نكون مبتكرين ومبدعين”.

وأضاف: “لدينا الكثير من الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في هيكل واحد منظم جيداً، هناك الكثير من المواهب، ونريد أن يكون هؤلاء الأطفال محترفين في الخارج، في أقرب وقت ممكن.

“هدف أياكس هو تطوير هذه المواهب حتى يصبحوا أبطالاً مثل (يوهان) كرويف، و(دينيس) بيرغكامب، و(كلارينس) سيدورف، ومؤخراً مثل (فرينكي) دي يونغ ودي ليخت، حيث يعتمد أياكس جزئياً على اللاعبين الشبان”.

واختتم حارس مرمى أياكس ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق: “حين لا تتاح لك الفرصة لشراء نجوم، يجب أن تكون متيقظاً وتتأكد من وصولك إلى القمة بشكل مختلف، لذلك نعمل بجد لمساعدة اللاعبين على التطور، بإعدادهم للفريق الأول”.