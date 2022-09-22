يوفنتوس على تواصل مع كونتي

باشر يوفنتوس التواصل مع مديره الفني السابق أنتونيو كونتي المدرب الحالي لتوتنهام، وفقاً لتقرير نشره موقع "سبورت توداي" الإيطالي.

يأتي هذا التطور نتيجةً للنتائج السيئة التي حققها يوفي هذا الموسم تحت إشراف ماسيميليانو آليغري الذي تعرض بدوره لموجة عارمة من الانتقادات التي طالبت بإقالته بأسرع وقتٍ ممكن.

وعانى البيانكونيري من بداية كارثية لموسمه، حيث خسر مباراتيه الأوليين في دوري أبطال أوروبا، ووجد نفسه في المركز الثامن في الدوري المحلي بعد 7 جولات فقط وبفارق 7 نقاط عن صاحبي الصدارة نابولي وأتالانتا.

كونتي يريد العودة لتدريب يوفنتوس

يرحب المدرب صاحب الـ 53 عاماً بالرجوع إلى تورينو والإشراف على الفريق الذي أعاده إلى القمة محلياً حينما دربه خلال الفترة ما بين عامي 2011 و 2014.

ويرتبط الإيطالي مع توتنهام بعقدٍ ساري المفعول حتى صيف عام 2023، وسيكون بعدها حراً في الرجوع إلى تورينو لتولي المهمة.