يوفنتوس غير مهتم براكيتيتش

أعلن يوفنتوس موقفه من ضم إيفان راكيتيتش، نجم وسط برشلونة، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام إلى البيانكونيري، في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفي في تصريحات لشبكة «ESPN»: "يوفنتوس ليس مهتماً بإيفان راكيتيتش.

"لدينا فريق رائع، ولا نبحث عن تدعيمات في الوقت الحالي.. نملك لاعبين رائعين في كل المراكز".

ومن المتوقع أن يفسح موقف يوفنتوس المجال لكل من إنتر وباريس سان جيرمان، المهتمين كذلك بضم الكرواتي.

وبسؤاله عن رأيه في تصريحات باتريك كلايفرت، مدير أكاديمية لا ماسيا، الذي قال أن المدافع ماتيس دي ليخت يأسف على انتقاله لبطل إيطاليا أجاب: "لا أراه كذلك، سيصبح قريباً أفضل مدافع في العالم".