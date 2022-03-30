يوفنتوس لا يستطيع توفير أجور بوغبا الضخمة

شدد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي على أن يوفنتوس لا يستطيع توفير الأجور الكافية لتلبية متطلبات صفقة التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وينتهي عقد صاحب الـ 29 عاماً مع مانشستر يونايتد بحلول الصيف القادم، ولم يستطع الطرفان حتى الآن من التوصل لاتفاق يرضيهما مما يعني أن اللاعب سيرحل بعد نهاية الموسم في صفقة مجانية.

وأدى تراجع مستوى فريق الشياطين الحمر وعدم وضوح الرؤية حول هوية النادي ومديره الفني القادم لتفكير نجومه بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

ورغم أن بوغبا يعد أحد أهم لاعبي يونايتد الحاليين إلا أن بقاءه بات أمراً مستبعداً.

ويدرك يوفنتوس أن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي يعني توفير 15 مليون يورو سنوياً على شكل أجور، وهو ما يتقاضاه حالياً في مانشستر.

لكن النادي الإيطالي لا يستطيع منحه أكثر من 8 ملايين يورو كل عام مما يعني أنه سيخرج من المنافسة على توقيعه.