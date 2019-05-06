يوفنتوس مستعد لبيع ديبالا مقابل 100 مليون يورو

منشور 06 أيّار / مايو 2019 - 03:00
باولو ديبالا
باولو ديبالا

حسم ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس  قراره بشأن باولو ديبالا، مشيراً إلى أنه لا يمانع برحيله عن النادي وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ووافق المدرب على مغادرة الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية، شرط ألا يقل سعره عن 100 مليون يورو.

ويبدو أن إدارة "السيدة العجوز" ستبدأ بدراسة العروض المقدمة فور وصولها، بينما ذكرت وسائل إعلامية أن كلاً من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ مهتمان بضم المهاجم، إذ يسعى الأول لإعادة هيكلة فريقه، بينما يأمل الثاني في إيجاد بدلاء مناسبين لنجومه الكبار الراحلين مثل آريين روبن وفرانك ريبيري.

كلمات دالة:باولو ديبالايوفنتوسبايرن ميونيخمانشستر يونايتدماسيميليانو آليغري

Via SyndiGate.info


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