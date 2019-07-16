يوفنتوس وأياكس يتفقان على صفقة دي ليخت

أشارت تقارير هولندية وإيطالية الى أن ماتياس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي سيصل مدينة تورينو الثلاثاء بعدما وافق على الانضمام الى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

ولم توضح التقارير ما اذا كان نادي السيدة العجوز قد توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاماً وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير الى ان يوفي سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الاوروبية، مثل برشلونة بعدما لعب دوراً أساسياً الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين خسر أمام تونتهام هوتسبير 2-3 إياباً على أرضه بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهاباً.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الاوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وكان يوفنتوس قدم رسمياً أمس لاعب وسطه آرون رامزي المنتقل إلى صفوفه مجاناً بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق آرسنال، علماً بأن الويلزي كان قد وافق في فبراير الماضي، على الانتقال إلى البيانكونيري بدءاً من الموسم الجديد.