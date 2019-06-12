يوفنتوس يباشر تحركاته لضم إيكاردي

عاد يوفنتوس لفتح باب التواصل مع إنتر ومهاجمه ماورو إيكاردي بهدف ضم القائد السابق للنيراتزوري لصفوفه هذا الصيف.

وحاول يوفي الصيف الماضي التعاقد مع اللاعب المثير للجدل وإقناع إنتر بمبادلته مع غونزالو هيغواين، لكن الصفقة لم تتم في نهاية الأمر.

وقال موقع "جول" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، اتصل بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي لمناقشة كيفية نقل موكلها إلى تورينو، كما أشار الموقع أن الاتصالات دارت كذلك بين الناديين.

ويفضل إنتر على ما يبدو مبادلة مباشرة بين إيكاردي وباولو ديبالا، لكن لم يتضح موقف مهاجم البيانكونيري من الموافقة.

وأوضحت وسائل إعلامية مختلفة أن إيكاردي بات خارج حسابات إنتر ومدربه الجديد أنتونيو كونتي، لكنه لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية باستثناء عرض من روما.

ويرتبط إيكاردي بعقد مع إنتر يمتد حتى 2021 يحتوي شرطاً جزائياً للأندية خارج إيطاليا بقيمة مقابل 110 ملايين يورو.