يوفنتوس يباشر مفاوضات ضم بوغبا

أكدت تقارير فرنسية أن يوفنتوس باشر فعلياً مفاوضات مع مينو راولا وكيل النجم بول بوغبا لإعادة نجم فريق مانشستر يونايتد لصفوفه.

وذكر موقع “لو سبورت 10” الفرنسية أن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعد أن بدأت تطارده منذ شهور فكرة العودة إلى النادي الإيطالي.

ولم يخف بوغبا أبداً حبه ليوفنتوس وكان هناك مؤخراً شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر يونايتد في صيف 2016.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لا تبدو مستعدة لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا مما يضع يوفي في وضع تفاوضي أقوى.

ومع احتمالية رحيل ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو، فإن النجم الفرنسي سيكون إضافة رائعة لفريق المدرب ماوريتسيو ساري.

وارتبط بوغبا (27 عاماً)، الذي توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا قبل عامين بروسيا، بالانتقال إلى إنتر، من أجل العودة للعب مرة أخرى تحت قيادة أنتونيو كونتي.

يذكر أن الدولي الفرنسي خاض 178 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات وأحرز 34 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.