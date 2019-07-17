يوفنتوس يبدأ العمل لضم إيكاردي

أشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الأربعاء، إلى رغبة يوفنتوس في التوقيع مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر، بعد النجاح في الحصول على خدمات المدافع ماتياس دي ليخت.

ولا يمانع إنتر بيع إيكاردي إلى البيانكونيري، لكن مقابل 60 مليون يورو على الأقل، لذلك قد تتعقد المفاوضات بعض الشيء بين الطرفين.

ويحاول يوفي تخفيض المقابل المالي المطلوب من أجل المهاجم الأرجنتيني، أو إدخال لاعب آخر ضمن الصفقة كالمهاجم الشاب مويس كين الذي تألق بوضوح الموسم الماضي.

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر أبلغ إدارة ناديه بضرورة بيع إيكاردي، لأنه لن يعتمد عليه بأي شكل من الأشكال، في ظل رغبته في استقطاب إيدين دجيكو وروميلو لوكاكو.