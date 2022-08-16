يوفنتوس يتعرض لضربة موجعة جديدة بإصابة دي ماريا

تعرض النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا تعاقد يوفنتوس الجديد لإصابة في الفخذ تهدد بإبعاده عن الملاعب قرابة الشهر وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

ومع أن بعض الأنباء أكدت أن فترة الغياب المتوقعة لن تتجاوز الـ 10 أيام، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية نوهت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق قد يبتعد عن الملاعب قرابة الشهر.

وتعرض دي ماريا للإصابة خلال مباراته الرسمية الأولى مع يوفي أمس الاثنين في اللقاء الذي سحق فيه الفريق ضيفه ساسوولو بثلاثية دون رد.

وافتتح الأرجنتيني نفسه التسجيل بتسديدة على الطائر قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله الصربي دوشان فلاهوفيتش.

لكن الإصابة أنهت ليلة اللاعب في وقت مبكر ليتم استبداله قبل نهاية المباراة.

ماذا قال يوفنتوس عن إصابة دي ماريا ؟

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "خضع دي ماريا لفحوصات صباح اليوم (الثلاثاء)، كشفت تمزقاً في عضلات فخذه الأيسر.

"سيتم إعادة تقييم الإصابة خلال 10 أيام."

ويعاني يوفي من كثرة الإصابات المؤثرة، إذ يبتعد النجم الإيطالي فيديريكو كييزا عن الفريق منذ منتصف الموسم الماضي، كما أن التعاقد الجديد الآخر الفرنسي بول بوغبا يغيب حالياً عن المشاركة بانتظار عودته بعد 3 أسابيع.