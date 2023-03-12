يوفنتوس يتفوق على سامبدوريا وروما يخسر على أرضه أمام ساسولو

البوابة - حقق يوفنتوس فوزاً مثيراً على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-2 ليلة الأحد في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف البيانكونيري عن طريق كلٍ من بريمر (11)، وأدريان رابيو (هدفان) في الدقيقتين 26 و 64، والبديل ماتياس سوليه (90).

أما هدفا الفريق الضيف فسجلهما توماس أوجيلو (31)، وفيليب ديوريتشيتش (32).

يوفنتوس يواصل تسلق سلم الترتيب

بهذه النتيجة، رفع يوفي رصيده إلى 38 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.

روما يسقط على أرضه

في لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، سقط روما على أرضه أمام ضيفه ساسوولو بنتيجة 3-4 ليتجمد رصيد فريق المدرب جوزيه مورينيو عند 47 نقطة في المركز الخامس.