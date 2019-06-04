يوفنتوس يجهز لصفقة ضخمة

يجري يوفنتوس اتصالاته من أجل عقد صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي بات الهدف الأبرز لإدارة يوفي خلال الصيف.

وأشارت إلى أن إدارة النادي تسعى لتقديم كوليبالي كهدية لماوريتسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي، الذي بات قريبا من تولي المهمة الفنية لبيانكونيري خلفاً لماسيميليانو آليغري.

وفي الختام لفتت الصحيفة إلى أن كوليبالي قد يصبح المدافع الأغلى في العالم، قريباً في ظل رغبة ريال مدريد في ضمه أيضاً، مشيرة إلى أن الصفقة ربما تحسم بما يزيد عن 100 مليون يورو، بالنظر إلى أن عقد اللاعب مع نابولي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 150 مليون يورو.

وكانت تقارير إيطالية أفادت بأن نابولي مهتم بالتعاقد مع ثلاثي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام ريال بضم كوليبالي.