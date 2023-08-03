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يوفنتوس يحاول إعادة فرانك كيسي إلى الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 01:41
فرانك كيسي (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
فرانك كيسي (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

يسعى يوفنتوس لإعادة النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة إلى إيطاليا هذا الصيف، وفقاً لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وينتظر يوفي رداً حاسماً من لاعب وسط البارسا على أن يضمه خلال الأسابيع القادمة، خاصة أنه يحظى باهتمام وتقدير المدير الفني ماسيميليانو آليغري.

ورحل كيسي عن أي سي ميلان العام الماضي وانتقل إلى البلاوغرانا في صفقة مجانية، لكنه فشل في إقناع المدرب تشافي هيرنانديز بقدراته.

ويبدو مسؤولو يوفنتوس متفائلين حيال إتمام الصفقة رغم اهتمام توتنهام هوتسبير الجدي به أيضاً.

يذكر أن العقد الذي يجمع كيسي ببرشلونة ممتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2026، علماً بأن قيمته الحالية تبلغ حوالي 25 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

كلمات دالة:فرانك كيسيبرشلونةتوتنهاميوفنتوس

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