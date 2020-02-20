يوفنتوس يحدد بديلاً لبوغبا

حدد يوفنتوس هدفاً جديداً لضمه الصيف المقبل، في حالة عدم ضم بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.

وكان مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي قد ربط موكله بالعودة إلى يوفي، قبل أن يعود ويؤكد التزامه مع مانشستر يونايتد وإمكانية فتح مفاوضات التجديد عقب العودة من الإصابة.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن يوفنتوس يهدف لضم تياغو آلكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، بحال فشل عملية استعادة بوغبا.

وأوضحت أن بطل إيطاليا يسعى لاستغلال رغبة آلكانتارا في الرحيل عن ميونيخ نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن عقد الإسباني مع بايرن ينتهي في صيف 2021، مما سيجبر البافاري على بيعه في الصيف.

وشددت الصحيفة على أن تياغو سيكون خياراً أقل تكلفة من بوغبا الذي قد تتخطى صفقة رحيله عن يونايتد 100 مليون يورو.