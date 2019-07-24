يوفنتوس يحدد مستقبل ديبالا الأسبوع القادم

ذكرت تقارير أن النجم باولو ديبالا، أبدى استعداده للرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن يوفي ينتظر وصول الدولي الأرجنتيني إلى مدينة تورينو الأحد المقبل بعد نهاية إجازته، بينما يدرس ماوريتسو ساري المدرب الجديد كيفية تطوير إمكاناته، لتتناسب مع رؤيته الفنية، موضحة أن المهاجم قد يرحل عن الفريق رغم ذلك.

وأضافت أن ديبالا يفكر جدياً في اتخاذ قرار الرحيل عن يوفنتوس وخوض تجربة جديدة، موضحة أن الجوهرة لن يعارض فكرة الرحيل، شرط أن يرحل إلى نادٍ لديه نفس الطموح المتواجد في يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانكونيري ينتظر وصول ديبالا وسماع تأكيد رغبته في الرحيل.

وتشير تقارير إلى أن الأرجنتيني يعد هدفاً رئيسياً لكل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.