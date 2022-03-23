يوفنتوس يحضر عرضاً ضخماً للتعاقد مع محمد صلاح

قالت صحيفة "غازيتا" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تستعد للتقدم بعرضٍ ضخم من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الصيف القادم.

ويسعى النادي الإيطالي لاستغلال حالة عدم الوضوح فيما يخص بتمديد صاحب الـ 29 عاماً لعقده مع الريدز.

وعانى يوفي هذا الموسم محلياً في الدوري الإيطالي، كما خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه أمام فياريال على أرضه بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ 16.

وسيشكل رحيل باولو ديبالا المتوقع بعد نهاية الموسم نظراً لانتهاء عقده وعدم الاتفاق معه على عقد جديد فرصة لجلب لاعبين جدد يستطيعون شغل مركزه.

وترى إدارة يوفي أن صلاح يمثل خير بديل كونه يستطيع تسجيل أهداف أكثر من ديبالا، مما يعني الارتقاء أكثر بمستوى الفريق ككل.

لكن العقبة الكبيرة ستتمثل في الأجور وقيمة الانتقال الضخمة التي سيتوجب على يوفنتوس توفيرها من أجل جلب الهداف المصري.

ولم تكشف الصحيفة عن أي من الأرقام التي من المفترض أن يقدمها النادي.