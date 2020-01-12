يوفنتوس يحقق فوزاً صعباً على روما وينفرد في صدارة الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً ومثيراً على مستضيفه روما بهدفين لهدف على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي لينفرد في صدارة الترتيب.

تقدم الضيوف بهدفين مبكرين عن طريق ميريه ديميريل (3)، وكريستيانو رونالدو (10 من ركلة جزاء).

وانتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة 68 ليسجل هدفه الوحيد عبر دييغو بيروتي من ركلة جزاء.

يذكر أن المواجهة شهدت تعرض ديميريل لإصابة أدت لاستبداله، كما غادر نيكولو زانيولو اللقاء بدوره بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.