يوفنتوس يخطط لتسهيل مهمة رونالدو

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية المقربة من يوفنتوس أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو عنصر غير قابل للمس، حيث يعد قلب مشروع أندريا آنييلي، رئيس النادي.

ويعد البرتغالي حجز أساس مشروع التوسع الذي بدأه البيانكونيري في صيف 2018، بل ونجح نجم ريال مدريد السابق في إحداث الفارق بعدما سجل 25 هدفاً في 32 مباراة هذا الموسم، ونجح في تصدير علامة يوفنتوس التجارية حول العالم.

وأضافت أن رونالدو أكد أنه يبلغ من العمر 35 عاماً فقط ببطاقة الهوية، لكنه مختلف على أرض الملعب حيث أن لديه الكثير من التحديات للتغلب عليها خاصة معادلة رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة، في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية.

وأشارت إلى أن يوفي يبحث عن التعاقد مع مهاجم يبلغ أقل من 30 عاماً، ليس لاستبدال رونالدو وإنما لتسهيل مهامه أكثر في المستقبل.

وحدد يوفنتوس مهاجمين مثل غابرييل جيزوس، وتيمو فيرنر، وماورو إيكاردي، وهاري كاين، لتدعيم الفريق برأس حربة، يسمح بتسهيل مهمة رونالدو.