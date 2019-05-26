يوفنتوس يدرس بيع ديبالا لتمويل صفقات جديدة

ما زالت احتمالات مغادرة باولو ديبالا ليوفنتوس قائمة، رغم تصريحات الأرجنتيني الأخيرة، حول رغبته في البقاء مع بطل الدوري الإيطالي.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، أن يوفي اتخذ قراره بالفعل ببيع ديبالا، الذي لم يقدم الأداء المطلوب إلى جانب كريستيانو رونالدو، وذلك وسط ترقب من إنتر ميلان.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس، لن يستطيع إبرام أي صفقات جديدة كبرى، إلا من خلال بيع أحد نجومه، ومنهم ديبالا.

ويرغب جيوسيبي ماروتا، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، والحالي لإنتر، في ضم النجم الأرجنتيني للنيراتزوري.