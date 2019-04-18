يوفنتوس يستعد لبيع ديبالا

تبدو أندية إنجلترا الكبيرة على أهبة الاستعداد للانقضاض على باولو ديبالا الذي يبدو أن إدارة يوفنتوس ستعرضه للبيع نهاية الموسم وفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

ويسعى يوفي للتخلص من الدولي الأرجنتيني الذي لم يقدم المستويات المأمولة حتى تمول عائدات بيعه صفقة ضخمة مثل ضم جواو فيليكس أو محمد صلاح أو فيديريكو كييزا أو ماورو إيكاردي.

ويخطط النادي الإيطالي لتعزيز خطه الهجومي بعد خروجه المفاجىء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

ويبدو أن التضحية بديبالا ستحصل أخيراً وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي، إذ يتوقع أن يتجاوز سعره الـ 90 مليون يورو.