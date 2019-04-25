يوفنتوس يستعد لبيع 3 من أبرز نجومه

زعمت صحيفة "إل كورييري دي تورينو" أن يوفنتوس ينوي إحداث ثورة في صفوفه الموسم القادم، بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها أن باولو ديبالا لم يعد اللاعب الأساسي الوحيد المعروض للبيع من جانب البيانكونيري، بل هناك أيضاً ميراليم بيانيتش وجواو كانسيلو.

ولم يعش ديبالا أفضل مواسمه مع يوفي، إذ ابتعد عن التشكيل الأساسي وواجه العديد من الانتقادات جراء تواضع مستواه، ويبدو واضحاً أنه خرج من حسابات المدرب ماسيميليانو آليغري.

أما لاعب الوسط البوسني الذي ضمه البيانكونيري من روما عام 2016، فلم يعد غير قابل للبيع بالنسبة للنادي، إذ هناك ترحيب بالتخلي عنه بحال وصول عرض يقترب من 70 مليون يورو، لرغبة النادي في استخدام هذه الأموال لشراء أحد هدفيه المهمين في السوق، كريستيان إيريكسن من توتنهام وبول بوغبا من مانشستر يونايتد.

أما كانسيلو الذي اشتراه يوفنتوس من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، فترى الصحيفة أنه لم يُقنع المدرب كثيراً في مركز الظهير الأيمن وبات يريد استبداله بلاعب آخر أفضل دفاعياً، وبحال لم يصل عرض مناسب سيتحول خلال الموسم القادم إلى لاعب وسط أو جناح.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن آليغري طلب تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين، مدافع ولاعب وسط وظهير أيمن، وأنه قد يعود الموسم القادم لطريقة لعبه المفضلة 4-3-1-2 باستخدام آرون رامزي خلف المهاجمين، وهو ما يعني التخلي عن مركز الجناح مما يجعل استمرار كانسيلو في الفريق مستبعداً أكثر.