يوفنتوس يسحق سبال برباعيةٍ نظيفة في كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على ضيفه أودينيزي برباعيةٍ نظيفة على ملعب آليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

افتتح المهاجم غونزالو هيغواين الأهداف في الدقيقة 16 بعد سلسلة من التمريرات المتتالية مع باولو ديبالا وصلت إلى سبع تمريرات ليعيد إلى أذهان جمهور البيانكونيري سبب اعتماد المدرب ماوريتسيو ساري عليه.

واصل يوفي الضغط على الضيوف باحثاً عن التعزيز، وكان له ما أراد بعد عرقلة رودريغو بينتانكور وحصوله على ركلة جزاء انبرى لها ديبالا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأصبح ديبالا اللاعب الوحيد من الدوري الإيطالي الذي يسجل هدفاً، على الأقل، في 4 بطولات مختلفة خلال موسم 2019-2020 (الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي).

وكان يوفنتوس قد أعلن قبيل المباراة عن غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن اللقاء بسبب التهابات في الجيوب الأنفية.

وألغى الحكم هدفاً لهيغواين في الدقيقة 54 بداعي التسلل.

إلا أن الرد جاء سريعاً بهدف رائع في الدقيقة 57 من تصويبة متقنة بواسطة ديبالا الذي أضاف هدفه الشخصي الثاني في هذه الليلة من صناعة هيغواين.

وأهدى مدافع أودينيزي أصحاب الأرض ركلة الجزاء الثانية في المباراة بلمسة يد، تقدم لتصويبها دوغلاس كوشتا مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 61.