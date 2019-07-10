يوفنتوس يسعى لحسم صفقة إيكاردي

قال تقرير إعلامي إيطالي أن أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس، يحاول إغلاق صفقة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان في أسرع وقت ممكن.

وأكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر أن الثنائي إيكاردي ورادجيا ناينغولان، خارج مخططات الفريق للموسم الجديد، وأنهما متاحان لأي طرف مهتم بخدماتهما خلال سوق الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن آنييلي قام برحلة الأحد الماضي، إلى جزيرة إيبيزا، لمقابلة غابرييل جيوفريدا، وكيل الأعمال الذي كان وسيطاً في نقل كريستوف بيونتيك من جنوى إلى ميلان.

وأضافت أن جيوفريدا قد يكون الوسيط في المفاوضات بين يوفنتوس وإنتر ميلان، تمهيداً لرحيل إيكاردي.