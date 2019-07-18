يوفنتوس يضحي بديبالا من أجل نيمار

بدأ يوفنتوس تكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

ويعتبر برشلونة الطرف الأقرب والأكثر رغبة في الحصول على خدمات البرازيلي، كما يرحب اللاعب بالعودة لناديه السابق.

ولم يمنع ذلك يوفي من محاولة خطف الصفقة من نظيره الكتالوني، بعرض أحد نجومه الكبار في صفقة تبادلية.

وأكدت تقارير إسبانية عدم استعداد البيانكونيري لدفع 222 مليون يورو، المبلغ المطلوب من باريس لبيع نيمار.

وهو ما قدمه لعرض مهاجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، بالإضافة لمقابل مادي إضافي لإقناع النادي الفرنسي بإتمام الصفقة.

ويطمح المدرب ماوريتسيو ساري لتكوين خط هجومي ناري بقيادة نيمار والنجم كريستيانو رونالدو.

تأتي هذه الأنباء بعدما أكدت شبكة "راي سبورت" اجتماع فابيو باراتيتشي مع والد نيمار خلال الأيام القادمة لمناقشة إمكانية قدوم الهداف البرازيلي لإيطاليا.

يذكر أن صاحب الـ 27 عاماً نجح في تسجيل 51 هدف بقميص باريس سان جيرمان، وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين.