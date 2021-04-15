يوفنتوس يضع خطة لاستقطاب أغويرو

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن دخول يوفنتوس فى منافسة قوية مع برشلونة على توقيع سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الصيف القادم.

وأعلن سيتي رحيل هدافه الأرجنتيني مع انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري، عقب 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد.

ووفقاً للصحيفة، فإن الناديين الأكثر رغبة في ضم أغويرو هما البارسا ويوفي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يسعى لضم أغويرو في ضوء حاجته لمهاجم من العيار الثقيل يناسب وضعيته المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

لكن سيكون من المستحيل على البارسا دفع نفس الراتب الذى يتقاضاه الأرجنتيني في مانشستر سيتى حالياً (12 مليون يورو)، ومن المفترض أن يقدم راتباً أقل مع سلسلة من المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة من جانب يوفنتوس الذي يسعى هو الآخر لجلب مهاجم جديد.

وأكد التقرير أن يوفنتوس يعمل حالياً على بيع نجمه كريستيانو رونالدو، من أجل توفير راتبه، والتعاقد مع مهاجمين جديدين، سيكون أحدهما أغويرو.

وكانت تقارير قد ترددت في وقتٍ سابقٍ عن اعتماد برشلونة على نجمه ليونيل ميسى في ضم مواطنه أغويرو، خاصة أن الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية.

في سياق آخر، كشف تقرير عن الوجهة الأقرب لرونالدو في حال رحيله عن يوفنتوس الصيف القادم.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اتخاذ البرتغالي قراراً بمغادرة يوفي إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، أن باريس سان جيرمان وريال مدريد هما الأقرب لضم رونالدو.

وأضاف الموقع أن الباريسي سيكون الطرف الأفضل ليوفنتوس، لأن البيانكونيري يرغب في ضم الثنائي، ماورو إيكاردي ومويسه كين، من بي إس جي.

ولن يقبل يوفنتوس بأقل من 25 مليون يورو لبيع رونالدو، لعدم تكبد أي خسائر، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في وجود نادٍ يقبل بدفع راتب رونالدو المرتفع.