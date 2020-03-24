يوفنتوس يستعد لمرحلة ما بعد رونالدو

اختار يوفنتوس كريستيانو رونالدو ليكون حجر الأساس لمشروعه الجديد منذ 2018، والذي يهدف للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن بطل إيطاليا بدأ يستعد لمرحلة مستقبلية، بعد رحيل النجم البرتغالي.

وذكر موقع "دياريو غول" الإسباني أن باريس سان جيرمان يتفاوض حالياً مع جورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو لضم الهداف المخضرم، في مرحلة قد تكون الأخيرة في مسيرته.

ويمتد عقد البرتغالي مع فريق السيدة العجوز حتى 2022، ويريد سان جيرمان أن يكون البرتغالي بديل نيمار دا سيلفا الراغب في العودة إلى برشلونة، وتحقيق حلم النجم كيليان مبابي، في اللعب بجوار مثله الأعلى.

وساعد رونالدو فريق يوفنتوس في زيادة أرباحه المالية، فضلاً عن مواصلة هيمنته المحلية، لكن ينقصه تحقيق لقب دوري الأبطال ليكمل قصة نجاحه في إيطاليا.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس يدرك اتصالات سان جيرمان مع وكيل أعمال رونالدو، كما يعي أن النجم البالغ من العمر 35 عاماً لن يستمر لفترة طويلة في تورينو، لذلك بدأ التحضير لمشروع جديد بدونه.

وسيتطلب المشروع تضحية مالية بالغة، والاعتماد على قائد له مثل نيمار أو مبابي، على الرغم من صعوبة التعاقد مع أي منهما في ظل تطلعات برشلونة وريال مدريد.

وبسبب الخسائر المالية الفادحة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تشير التكهنات إلى أن صفقات السوق المقبلة لن تتجاوز 100 مليون يورو، ما قد يسهل على يوفي المنافسة على ضم أغلى اللاعبين.