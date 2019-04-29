يوفنتوس يطالب بـ 100 مليون يورو للتخلي عن بيانيتش

أكد تقرير إعلامي إيطالي، أمس الأحد، أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض يتجاوز الـ 70 مليون يورو، للحصول على خدمات ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفي لن يوافق على رحيل النجم البوسني سواء إلى سان جيرمان أو ريال مدريد، إلا بحالة الحصول على 100 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للنادي الإيطالي حدد لاعبين لتعويض رحيل بيانيتش المحتمل، وهما إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، وكريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام.

ويستهدف يوفنتوس تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب مميز في السوق الصيفي القادم، لزيادة حظوظه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وضم يوفي حتى الآن لاعباً واحداً هو آرون رامزي، نجم آرسنال، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.