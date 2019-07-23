يوفنتوس يعرض ديبالا وماتويدي مقابل نيمار

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الثلاثاء، إلى رغبة يوفنتوس عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها نيمار إلى تورينو مقابل ذهاب الثنائي باولو ديبالا وبليز ماتويدي إلى فرنسا.

وتدرك إدارة السيدة العجوز رغبة سان جيرمان في التخلص من النجم البرازيلي بسبب مشاكله التي لا تتوقف وعدم رضاه عن مشواره الحالي في الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يتقدم يوفي بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات نيمار مقابل التخلي عن خدمات ماتويدي وديبالا.

يذكر أن نيمار يرغب أولاً في العودة إلى برشلونة هذا الصيف، لكنه قد يوافق على الانتقال إلى تورينو في حال صعوبة حسم الصفقة من جانب النادي الكتالوني.