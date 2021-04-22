يوفنتوس يقتحم سباق التعاقد مع فليك

اقترب المدرب هانزي فليك من مغادرة بايرن ميونيخ، وذلك بعدما كشف عن رغبته لمسؤولي النادي في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، حسبما أعلن بنفسه قبل بضعة أيام.

وتشير تقارير إلى احتمال تولي فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفاً ليواكيم لوف، المقرر رحيله فور انتهاء مشوار المانشافت في بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف القادم.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” أن منتخب ألمانيا لن يكون وحيداً في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد بايرن لحصد السداسية التاريخية.

وأفادت بأن يوفنتوس عبر عن اهتمامه بالتعاقد مع المدرب الألماني، لخلافة أندريا بيرلو نظراً لتراجع نتائج الفريق.

وبات يوفي في طريقه لخسارة لقب الدوري الإيطالي، الذي هيمن عليه في آخر 9 أعوام، وذلك في ظل احتلاله المركز الثالث، متأخراً عن إنتر المتصدر بفارق 11 نقطة.

ويرغب يوفنتوس بجلب فليك من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فشل في نيله رغم الصفقات المميزة التي أبرمها بضم كريستيانو رونالدو وماتيس دي ليخت في آخر 3 أعوام.

يذكر أن يوفنتوس سيكون مضطراً لدفع 8 ملايين يورو راتباً سنوياً لمدرب بايرن ميونيخ الحالي، إذاما أراد التوقيع معه.

ورغم التقارير العديدة التي تفيد باحتمال تعيين فليك مدرباً لمنتخب ألمانيا، إلا أن صحفاً محلية أشارت إلى وجود عائق يحول بين فليك ومنصب المدير الفني للمانشافت، يتمثل في عدم رغبة الاتحاد الألماني لكرة القدم في دفع أي مقابل مادي نظير جلب مدرب جديد.

واستدلت الصحف بتصريحات فريتز كيلر رئيس الاتحاد، الذي أكد لصحيفة “سبورت بيلد” أنهم لن يدخلوا في مفاوضات مع مدرب مرتبط بأي عقد، دون أن يسمي فليك.

ويرغب مسؤولو الاتحاد الألماني في تجنب التفاوض مع مدرب مرتبط بعقد، لعدم الاضطرار لدفع مقابل مادي نظير فسخ هذا التعاقد.

في الوقت ذاته، يبدو من غير المحتمل أن يوافق بايرن على رحيل فليك قبل نهاية عقده، دون الحصول على تعويض مالي.

وبذلك، سيتحتم على المدرب التوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي البافاري لفسخ العقد بالتراضي بينهما، حتى يتسنى له تدريب منتخب ألمانيا بأريحية.