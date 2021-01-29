يوفنتوس يقتحم سباق عوار

كشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، أن يوفنتوس جاهز للدخول في مفاوضات مع ليون من أجل شراء لاعب الوسط حسام عوار بعد أن باءت محاولات ضمه الصيف الماضي بالفشل.

وأشار إلى أن البيانكونيري سيتقدم قريباً بعرض لشراء الدولي الفرنسي الذي كان مطلوباً عام 2020 من أندية أوروبية عدة، على رأسها آرسنال، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمقابل المادي الذي طلبه ليون للاستغناء عن خدمات عوار.

وينتهي عقد عوار في صيف 2023، لكن مسؤولي النادي الفرنسي لن يعارضوا بيعه، في حال تلقيهم لعرض مغرٍ، لكن على أن يتم البيع في السوق الصيفي المقبل، نظراً لأن الفريق ينافس في الوقت الحالي على الفوز بلقب الدوري الفرنسي، ولهذا يرفض التخلي عن عناصره الأساسية، مثل عوار وممفيس ديباي الذي يرغب برشلونة في ضمه بناءً على طلب المدرب رونالد كومان.

يذكر أن عوار خاض هذا الموسم 16 مباراة، منها 14 أساسياً، وإن كانت حصيلته مع الفريق ما زالت ضعيفة، حيث لم يسجل إلا 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.