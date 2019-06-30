يوفنتوس يقترب من إعلان تعاقده مع دي ليخت

أكدت شبكة "RMC" الفرنسية السبت نجاح يوفنتوس في حسم صفقة ضم ماتياس دي ليخت بشكل كامل، بعد الاتفاق على بنود العقد بين جميع الأطراف مؤخراً.

ومن المتوقع أن يعلن يوفي عن انتقال الدولي الهولندي خلال اليومين القادمين، بعد رفض النجم الشاب عروض باريس سان جيرمان وبرشلونة، وموافقته على ارتداء قميص فريق السيدة العجوز الموسم القادم.

وسيوقع دي ليخت على عقد رسمي لمدة خمسة مواسم مقابل 12 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافأة خاصة سيحصل عليها وكيله مينو رايولا.

يذكر أن أياكس لا يمانع بيع دي ليخت إلى أي نادي، في حال وصول عرض رسمي من أجله بقيمة 75 مليون يورو، كما حدث مع زميله فرينكي دي يونغ الذي انتقل بدوره إلى برشلونة.