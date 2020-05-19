يوفنتوس يقترب من تجديد عقد ديبالا

بات باولو ديبالا، على بعد خطوة واحدة فقط من تجديد عقده مع يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن ديبالا يقترب من تمديد عقده مع يوفي حتى عام 2025.

وأضافت أن تجديد العقد يمكن أن يحدث، بمجرد وصول وكيل أعمال ديبالا إلى إيطاليا، خاصة وأن التنقل بين الدول صعب في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة أن ديبالا من المتوقع أن يحصل على رقم أكبر من 7.5 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت.

يذكر أن ديبالا كان قريباً من مغادرة يوفنتوس الصيف الماضي، لكنه أثبت نفسه طوال الموسم كلاعب لا غنى عنه.

وساهم الأرجنتيني بسبعة أهداف وتسع تمريرات في 24 مباراة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالإضافة إلى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة عبر كوبا إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ديبالا كان أحد لاعبي يوفنتوس الثلاثة الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وتم الإعلان عن تعافيه قبل أيام.