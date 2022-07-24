يوفنتوس يقدم عرضاً "متواضعاً" لضم نجم ليفربول

قدم يوفنتوس عرضاً بقيمة 19.5 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم ليفربول هذا الصيف وفقاً لموقع "توتو يوفي".

ويتطلع النادي الإيطالي العملاق لتدعيم خطه الأمامي بصفقة من العيار الثقيل بعد استقطاب النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا مؤخراً.

ورحل عن صفوف فريق السيدة العجوز هذا الصيف النجمان الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا بعد انتهاء عقديهما.

ووجهت إدارة يوفي أنظارها صوب فيرمينو الذي يمتد عقده الحالي مع الريدز حتى نهاية العام المقبل مستغلة تفكير القائمين على النادي الإنجليزي ببيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

لكن وسائل إعلامية أشارت إلى أن قيمة العرض المقدم متواضعة في نظر ليفربول مما سيجبر يوفنتوس على التقدم بعرضٍ محسن إذا ما أرادوا الظفر بتوقيع البرازيلي.

يذكر أن فيرمينو خاض مع الفريق الإنجليزي 327 مباراة في جميع البطولات وله من الأهداف 98 هدف.