يوفنتوس يقدم عرضاً محسناً لضم فيرمينو

يواصل يوفنتوس مساعيه للتعاقد مع النجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول بعدما قدم عرضاً أولياً "متواضعاً" لم ينل استحسان القائمين على النادي الإنجليزي.

وكشفت تقارير أمس أن يوفي عرض 19.5 مليون جنيه استرليني لجلب صاحب الثلاثين عاماً إلى تورينو، علماً بأن عقد اللاعب الحالي مع الريدز يمتد لموسم آخر.

وتم رفض هذا العرض مباشرة على ما يبدو لأن قيمته منخفضة للغاية مقارنة مع ما يطالب به ليفربول.

ولا يفضل النادي الإنجليزي التفريط بفيرمينو هذا الصيف كونه خسر مؤخراً خدمات نجمه الآخر السنغالي ساديو ماني الذي رحل صوب بايرن ميونيخ.

لكن يوفنتوس مصر على جلب المهاجم البرازيلي ويسعى لاستغلال مسألة تبقي موسم واحد على عقده مع ليفربول.

يذكر أن فيرمينو خاض مع الريدز 251 مباراة في جميع البطولات منذ عام 2015 سجل خلالها 71 هدفاً.